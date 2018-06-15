Американец выиграл джекпот, 18 лет зачеркивая в билетах одни и те же числа

СЕГОДНЯ 04:35 2018-06-15T04:41:24+03:00

Одна и та же комбинация чисел принесла американцу выигрыш в два миллиона долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В США житель штата Айдахо получил крупный выигрыш, заполняя в течение 18 лет билеты одной и той же комбинацией чисел. В итоге Майкл Трэн сорвал куш в два миллиона долларов.

Мужчина рассказал, что в очередной раз купил билет и зачеркнул уже привычные цифры, не изменяя традиции. Во вторник он решил проверить, не повезло ли ему в этот раз, сообщает UPI.

«Прошлой ночью я отсканировал билет с помощью телефона. Оказалось, что мне необходимо связаться с организаторами лотереи. Тогда я проверил номера субботнего розыгрыша, и они выглядели очень знакомыми!» — рассказал Трэн.

Так одна комбинация чисел в билете принесла ему 300 долларов, а другая - два миллиона долларов. Мужчина собирается потратить большую часть денег на погашение кредита за дом, а оставшуюся сумму положит на хранение.

Напомним, зимой прошлого года сайт «КП» рассказывал об американке, которая выиграла в лотерею дважды в день. Жительница штата Миссури Вероника Бьюкенен. По первому билету получила 1000 долларов. Забрав награду,женщина снова купила билет, стерла защитный слой и, как оказалось, выиграла 100 тысяч долларов.