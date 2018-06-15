СМИ: Макрон хочет сделать французский основным языком Евросоюза

СЕГОДНЯ 08:18 2018-06-15T08:18:12+03:00

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Президент Франции Эммануэль Макрон хочет вытеснить английский язык из Европейского союза и заменить его французским. Такие меры могут быть приняты на фоне выхода Великобритании из объединения.

Напомним, что английский язык стал доминировать в ЕС как раз после того, как королевство присоединилось к блоку в 1973 году. В настоящий момент именно на нем составлено большинство документов Евросоюза (81%), в то время как на французском - лишь 5%. При этом сотрудников британского происхождения в объединении менее 3%.

С осуществлением Brexit в составе блока останутся лишь две страны, в который английский является официальным языком и то вторым. Речь идет об Ирландии и Мальте.

По данным The Wall Street Journal, в связи с этим Макрон намерен расширить использование французского языка в пределах ЕС, в том числе в институтах объединения.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне британскому премьер-министру Терезе Мэй удалось договориться со сторонниками "мягкого" варианта выхода королевства из ЕС в Палате общин. Теперь в парламенте должно состояться принципиальное голосование по вопросу Brexit.