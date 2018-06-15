2018-06-15T08:18:12+03:00
В мире

СМИ: Макрон хочет сделать французский основным языком Евросоюза

К таким мерам лидера республики подтолкнул выход Великобритании из объединения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет вытеснить английский язык из Европейского союза и заменить его французским. Такие меры могут быть приняты на фоне выхода Великобритании из объединения.

Напомним, что английский язык стал доминировать в ЕС как раз после того, как королевство присоединилось к блоку в 1973 году. В настоящий момент именно на нем составлено большинство документов Евросоюза (81%), в то время как на французском - лишь 5%. При этом сотрудников британского происхождения в объединении менее 3%.

С осуществлением Brexit в составе блока останутся лишь две страны, в который английский является официальным языком и то вторым. Речь идет об Ирландии и Мальте.

По данным The Wall Street Journal, в связи с этим Макрон намерен расширить использование французского языка в пределах ЕС, в том числе в институтах объединения.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне британскому премьер-министру Терезе Мэй удалось договориться со сторонниками "мягкого" варианта выхода королевства из ЕС в Палате общин. Теперь в парламенте должно состояться принципиальное голосование по вопросу Brexit.

Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ФССП: каждый второй неплательщик алиментов в России является невыездным
Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
ЦБ лишил банк "Воронеж" лицензии на осуществление операций
Сборную Саудовской Аравии накажут за поражение в матче с Россией
В Великобритании задержаны подозреваемые в подготовке теракта
Роспотребнадзор дал советы по выбору лучшей клубники
Мусульмане отмечают Ураза-байрам в Москве
Дзагоев не сможет играть за сборную две недели
Трамп решил ввести пошлины на ввоз товаров из Китая на сумму $50 млрд
Посольство РФ призвало США рассекретить данные о яде А-230
Погода в Москве на 15 июня 2018 года: воздух прогреется до +21 градуса
Центробанк опубликовал проект с новыми тарифами ОСАГО
В Канаде самолет вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания на борту
В США четыре человека ранены во время стрельбы у детской клиники
Вице-президент Facebook по коммуникациям уволился после скандала с данными ползователей
В ООН отметили открытие ЧМ-2018 с мячом и в футболках своих сборных
Американец выиграл джекпот, 18 лет зачеркивая в билетах одни и те же числа
Самолеты ПВО семь раз поднимались на перехват у границ России
Украина транслирует матчи ЧМ-2018 из России из-за долга перед Западом
Самый высокий небоскреб в Дубае подсветили цветами флага России
Лидер группы «Чайф» перепел песню «Аргентина –Ямайка» после победы сборной РФ
Песков объяснил жест Путина в адрес принца Саудовской Аравии
Президент Чехии сжег на костре огромные красные трусы
Аэропорт Киева возобновил работу после аварии самолета при посадке
Путин познакомил премьера Армении с президентом Азербайджана
Умер барабанщик Элвиса Пресли Д.Джей Фонтана
Белый дом не комментирует заявления Трампа о российском Крыме