Тереза Мэй достигла компромиссной сделки со сторонниками «мягкого Brexit» в Палате общин
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй достигла в Палате общин компромиссной сделки со сторонниками «мягкого» варианта выхода королевства из ЕС. Об этом сообщила в четверг проевропейский депутат от правящей Консервативной партии Анна Субри.
Таким образом, премьер уложилась в дедлайн, установленный перед принципиальным голосованием в парламенте по вопросу Brexit.
«Будет ли заключено соглашение (с ЕС об условиях Brexit) или нет, принципиальное голосование в парламенте состоится, и, чтобы было ясно, жесткого Brexit не будет, когда билль о выходе из ЕС пройдет (через парламент)», - написала Субри на своей странице в Твиттер.
В свою очередь агентство Reuters также сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что глава британского правительства договорилась с проевропейским лобби в Палате общин относительно того, насколько сильным предложения парламента будут учтены при ведении переговоров по Brexit с Брюсселем.
Напомним, переговоры между Лондоном и Брюсселем начались 19 июня 2017 года, спустя почти год после того, как жители королевства проголосовали на референдуме за выходв Великобритании из ЕС.
Радикально настроенные противники евроскептики в парламенте опасаются, что Мэй может «смягчить» условия Brexit, стремясь сохранить доступ к единому рынку ЕС.
Ранее Палата общин отклонила предложенный Палатой лордов билль, требующий договориться с Брюсселем о доступе к единому рынку и сохранении Таможенного союза с ЕС после Brexit.
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