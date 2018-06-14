2018-06-14T19:58:18+03:00
В мире

Тереза Мэй достигла компромиссной сделки со сторонниками «мягкого Brexit» в Палате общин

Ранее нижняя палата британского парламента отвергла поправки в билль о Brexit, требующие договориться с Брюсселем о доступе к единому рынку и сохранении Таможенного союза с ЕС
Денис СУХОВ
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй достигла в Палате общин компромиссной сделки со сторонниками «мягкого» варианта выхода королевства из ЕС. Об этом сообщила в четверг проевропейский депутат от правящей Консервативной партии Анна Субри.

Таким образом, премьер уложилась в дедлайн, установленный перед принципиальным голосованием в парламенте по вопросу Brexit.

«Будет ли заключено соглашение (с ЕС об условиях Brexit) или нет, принципиальное голосование в парламенте состоится, и, чтобы было ясно, жесткого Brexit не будет, когда билль о выходе из ЕС пройдет (через парламент)», - написала Субри на своей странице в Твиттер.

В свою очередь агентство Reuters также сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что глава британского правительства договорилась с проевропейским лобби в Палате общин относительно того, насколько сильным предложения парламента будут учтены при ведении переговоров по Brexit с Брюсселем.

Напомним, переговоры между Лондоном и Брюсселем начались 19 июня 2017 года, спустя почти год после того, как жители королевства проголосовали на референдуме за выходв Великобритании из ЕС.

Радикально настроенные противники евроскептики в парламенте опасаются, что Мэй может «смягчить» условия Brexit, стремясь сохранить доступ к единому рынку ЕС.

Ранее Палата общин отклонила предложенный Палатой лордов билль, требующий договориться с Брюсселем о доступе к единому рынку и сохранении Таможенного союза с ЕС после Brexit.

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