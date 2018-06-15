Роспотребнадзор дал советы по выбору лучшей клубники

СЕГОДНЯ 08:18 2018-06-15T08:18:34+03:00

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Не покупайте влажную и неароматную клубнику. Такие рекомендации для покупки этой ягоды дает россиянам Роспотребнадзор.

Лучше выбирать сухую и гладкую, однородного, насыщенного цвета клубнику, без вмятин и с зелеными не увядшими листиками. Не берите ягоды с зеленоватыми пятнами. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют обращать внимание на черенок ягоды, чтобы определить ее сладость.

«Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить. У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода. Покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней», — говорится на сайте ведомства.

В клубнике содержатся полезные витамины и минеральные вещества: витамин С, фолиевая кислота, йод, клетчатка, сахароза и фруктоза. Причем фруктозы в ней гораздо больше, чем сахарозы, поэтому клубника особенно рекомендуется людям с сахарным диабетом, но в ограниченном количестве.