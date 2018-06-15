2018-06-15T10:11:12+03:00
Общество

Отчимы и мачехи могут получить возможность общаться со своими неродными детьми даже после развода

Минобрануки решило устранить существующий пробел в российском законодательстве
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Мачеи и отчимы получат возможность общаться с детьми после разводаМачеи и отчимы получат возможность общаться с детьми после разводаФото: Мария ЛЕНЦ
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Минобрнауки намерено разработать поправки в Семейный кодекс России, благодаря которым отчимы и мачехи получат возможность общаться с детьми своих супругов после развода.

В ведомстве объяснили, данная необходимость связанна с тем, что эти люди, как и родные отец и мать связаны эмоционально с ребенком, принимают активное участие в воспитании, но кровные родственники препятствуют их общению с пасынками и подчерицами. На данный момент не родные, но воспитатели по факту, не имеют на это право. Оно никак не закреплено в российском законодательстве.

Кроме того, как пояснили в Министерстве образования и науки РФ, введение поправок в Семейный кодекс позволит отчимам и мачехам через суд восстанавливать права на общение с ребенком.

В то же время родители, которые препятствуют общению детей с их кровными и некровными родственниками, будут штрафоваться до трех тысяч рублей, а при повторном нарушении - до пяти тысяч рублей. Кроме того в отношении них может применен административный арест на срок до пяти суток, сообщает газета «Известия».

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