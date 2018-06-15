2018-06-15T10:04:28+03:00
В мире

Похищение одной из работ уличного художника Бэнкси засняли видеокамеры

Мужчина бесшумно проник на выставку, снял картину со стены и убежал [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Картина Бэнкси "Охотники за тележками"Картина Бэнкси "Охотники за тележками"Фото: скриншот с видео
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Одну из работ английского андерграундного художника стрит-арта Бэнкси похитили прямо с выставки, которая накануне открылась в канадском городе Торонто. Речь идет о картине под названием "Охотники за тележками", которая оценивается примерно в 45 тысяч долларов.

Кража экспоната попала на камеры видеонаблюдения, которые позже были распространены местной полицией. На ролике видно, как мужчина, одетый в черную куртку и кепку, постоянно оглядываясь, бесшумно проникает в помещение, снимает со стены одну из картин и вместе с ней выбегает из зала. Рассмотреть лицо злоумышленника невозможно, потому что он предусмотрительно прикрыл его платком.

По данным телеканала CBC News, инцидент произошел всего за несколько часов до официального открытия выставки, проведение которой сам Бэнкси, кстати говоря, не одобрил.

Напомним, что этот уличный художник до сих пор не раскрыл своего имени. Он практически никогда не продает свои работы и просто оставляет "картины" на стенах домов и других сооружений в различных уголках Лондона.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в период со 2 июня по 2 сентября посмотреть на работы Бэнкси можно будет и в Москве. В Центральном доме художника открылась большая выставка, на которой представлено более 60 экспонатов, в том числе эскизы, арты и фрагменты стен с росписями граффитчика.

Похищение картины Бэнкси засняли камеры видеонаблюдения.

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