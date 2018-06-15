2018-06-15T10:25:45+03:00
Туризм

Турфирма Polar Tour приостановила свою работу

Компания больше не в состоянии исполнять обязательства по субагентским договорам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Точное число пострадавших туристов пока неизвестноТочное число пострадавших туристов пока неизвестноФото: REUTERS
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Туристическая компания Polar Tour, которая на протяжении многих лет работала в качестве центра бронирования, сообщила о приостановлении деятельности.

"В связи с этим, сообщаем о дальнейшей невозможности исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15.06.2018", - говорится в заявлении, размещенном на сайте турфирмы.

Уточняется, что дальнейшее решение вопросов об оплате/доплате заявок на забронированные вылеты стоит решать напрямую через туроператоров. В группе компаний также просят проинформировать туристов о том, что они не смогут вылететь по ранее выбранному туру.

В Ассоциации туроператоров России уже успели прокомментировать данную ситуацию. Так, в АТОР заявили, что Polar Tour бронировал туры у крупных операторов по массовым направлениям, поэтому пострадавших может быть много. Точной информации об их количестве пока нет, но, по оценкам экспертов, речь идет о нескольких сотен туристах или 1-2 тысяч человек.

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