Mercedes отзывает более 9 тысяч авто в России

СЕГОДНЯ 10:43 2018-06-15T10:43:36+03:00

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Российский дилер автомобилей Mercedes-Benz «Мерседес Бенц Рус» отзывает в стране порядка 9,3 тысяч машин. На доработку изымаются автомобили A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов. Об этом рассказали в Росстандарте.

Отмечается, что для проверки своей машины владельцу необходимо ввести VIN-код. Эта процедура покажет, относится ли авто к бракованной серии.

Добавим, что отзыву подлежат автомобили, которые были проданы в период с 2016 по 2018 год. У некоторых машин возможно срабатывание подушки безопасности водителя в связи со срабатыванием электростатическим разрядом. При этом все необходимые ремонтные работы для владельцев транспортных средств будут осуществляться бесплатно, передает сайт телеканала «Звезда».

Примечательно, что во всех отозванных автомобилях заодно проверят рулевую колонку. В случае необходимости, ее доработают или заменят, пишет ФАН.