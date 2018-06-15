России заняла второе место в международном рейтинге вузов RUR

СЕГОДНЯ 14:11 2018-06-15T14:11:54+03:00

В этом году Россия была представлена в рейтинге топ-800 вузов сразу 70 вузами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Международный рейтинг вузов Round University Ranking издается российским рейтинговым агентством RUR Agency с 2013 года. Он имеет в первую очередь технический профиль. Эксперты оценивают не университет, как единое целое, а только те подразделения - факультеты, кафедры или институты в составе вуза, которые имеют техническую специализацию. «В рамках рейтинга RUR Technical Sciences в общей сложности оцениваются 52 образовательные и научные дисциплины, такие как инжиниринг, горное дело, металлургия и металлообработка, IT, нанотехнологии, машиностроение и другие», - поясняют организаторы исследования.

В этом году Россия была представлена в рейтинге топ-800 вузов сразу 70 вузами. МГУ занял 115-е место, университет ИТМО - 159-е, Томский государственный университет - 177-е, Новосибирский государственный университет - 190-е, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана - 199-е и т.д. Таким образом Россия заняло второе место по числу высших учебных заведений, которые оказались представлены в рейтинге.

Топ-10 вузов рейтинга RUR

1. Гарвардский университет (США) 100 баллов

2. Университет Чикаго (США) 98.749

3. Калифорнийский технологичский институт (США) 98.283

4. Имперский колледж Лондона (Великобритания) 97.668

5. Стэнфордский Университет (США) 96.919

6. Массачусеттский технологический институт (США) 96.790

7. Колумбийский университет (США) 95.544

8. Северо-западный университет (США) 95.447

9. Принстонский университет (США) 94.999

10. Кэмбриджский университет (Великобритания) 94.694

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