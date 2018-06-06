2018-06-06T20:26:02+03:00
Общество

27 российских вузов вошли в топ-1000 лучших в мире

А МГУ попал в первую сотню рейтинга
Ксения КОНЮХОВА
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При составлении рейтинга учитывается репутация университета в академической средеПри составлении рейтинга учитывается репутация университета в академической средеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стали известны результаты международного рейтинга вузов QS World University, в котором участвует почти 5 тысяч учебных заведений по всему миру. В сотне лучших пока только один российский вуз — это МГУ имени М. В. Ломоносова, занявший 90 строчку. По сравнению с прошлым годом, Московский государственный университет поднялся на 5 позиций. Следом за ним идет СПбГУ (235 место), Новосибирский госуниверситет (244 место в рейтинге) и МГТУ имени Баумана (299 место), а остальные вузы остались за пределами топ-300.

Самый большой скачок в позициях показали Самарский университет и Нижегородский университет имени Лобачевского - по сравнению с прошлым годом они поднялись в рейтинге более чем на 100 пунктов. Ну а новичками в рейтинге QS стали Алтайский государственный университет, Сибирский и Южноуральский федеральные университеты.

- Результат, которого мы сейчас достигли, — это результат планомерной работы государства и университетов в последние 10-15 лет, - заявил директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Александр Соболев. - В России уже сложился пул университетов, которые на равных конкурирует с иностранными. 17 университетов из рейтинга входят в наш проект "5-100", получающий особую поддержку. Но остальные 10 вузов — это совершенно новая когорта университетов международного класса.

По каким критериям составляется рейтинг QS

При составлении рейтинга учитывается репутация университета в академической среде и среди работодателей, соотношение числа преподавателей и учащихся, научно-исследовательская активность и цитируемость, а также наличие иностранных преподавателей и студентов.

- Для российских университетов по-прежнему главным камнем преткновения остаются научные публикации, - рассказала региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии компании QS Зоя ЗАЙЦЕВА. - Это тот показатель, где почти все российские участники рейтинга показали негативную динамику. Ни один из них не вошел в топ-800 по этому показателю. Это показывает стратегические приоритеты на ближайшее будущее. По академическим опросам и опросам работодателей россияне тоже продемонстрировали хороший прогресс, который работает не только на классические университеты, но и на отраслевые вузы.

На первых строчках рейтинга традиционно расположились американские университеты — Массачусетский технологический университет, Гарвард и Стэнфорд.

Какие места занимают российские вузы в рейтинге

Какие места занимают российские вузы в рейтинге

Какие места занимают российские вузы в рейтинге

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