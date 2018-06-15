Стрельба в похоронном бюро в Калифорнии: пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 15:00 2018-06-15T15:00:51+03:00

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По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы в похоронном бюро Chapel of the Chimes, расположенном в городе Хэйворд штата Калифорния.

Инцидент произошел еще в четверг, 14 июня, вечером, однако известно о нем стало лишь в пятницу. По предварительным данным, неизвестный злоумышленник открыл огонь по посетителям похоронного бюро.

Троих пострадавших обнаружили прибывшие на место полицейские и передали их сотрудникам скорой помощи. Еще один человек добрался до больницы сам. Пятого раненого правоохранители обнаружили недалеко от места инцидента.

Как сообщает ABC7, в настоящий момент полиция ведёт поиски злоумышленника. Информации о его личности, а также о состоянии пострадавших не поступало.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 14 июня неизвестный обстрелял также парковку рядом с детской стоматологической клиникой в американском городе Денвер штата Колорадо. В результате ранения получили четыре человека – двое детей и несколько взрослых.