2018-06-15T06:15:50+03:00
Происшествия

В США четыре человека ранены во время стрельбы у детской клиники

В связи с инцидентом задержан один человек, который пока не является подозреваемым
Юлия ДИВЕЕВА
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В Денвере расследуют стрельбу у детской стоматологической клиникиВ Денвере расследуют стрельбу у детской стоматологической клиникиФото: REUTERS
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В пригороде американского города Денвера в штате Колорадо неизвестный устроил стрельбу рядом с детской стоматологической клиникой. В результате ранения получили четыре человека – двое детей и двое взрослых.

Все пострадавшие доставлены в больницы. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

Неизвестный мужчина начал стрелять на парковке у офисного здания, а затем скрылся на автомобиле. Полиция Денвера сообщила, что в связи с инцидентом задержан один человек, передает телеканал CBS

Однако стражи порядка уточняют, что речь идет о гражданине, к которому появились вопросы в связи с этим делом, но он не является пока подозреваемым. Полиция пообещала дать полную информацию о нем, если подозрения оправдаются.

Напомни, сайт kp.ru писал, что 3 июня в американском городе Сан-Диего, где проходил рок-н-рольный марафон, женщина устроила стрельбу на улице. Ее задержали примерно через час после ЧП на крыше автомобильной парковки, неподалеку от места проведения мероприятия.

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