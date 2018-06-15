В России могут назначить психологическую экспертизу перед пластической операцией

СЕГОДНЯ 16:05 2018-06-15T16:06:04+03:00

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В России могут ввести новые правила для тех, кто хочет сделать пластическую операцию. Член Совета Федерации Валентина Петренко выступила с предложением проводить психологическую экспертизу людей, которые хотят что-то изменить в своей внешности. Политик заявила, что нередко желание лечь под рожь - болезнь.

- Легче купить куклу резиновую. Платить не надо, одевать не надо, кормить не надо. Это болезнь. Это правда болезнь, это правда некрасиво. Это не гармонично. И они действительно психологически заболели. Потому что, что они увидели? Это как некоторые хотят себя увидеть кошкой или другим зверем, похожим на него. Это тяжелая болезнь, это уже лечить нужно, - цитирует Валентину Петренко телеканал 360.

Она считает, что после большого количества операций у девушек меняется не только внешность, изменения происходят и внутри. В связи с этим, по мнению сенатора, необходимо ввести психологическую экспертизу. Однако нет никаких гарантий, что коллеги Петренко поддержат ее в этом вопросе.

А пока политики решают как помочь женщинам вовремя остановиться, для некоторых из них уже поздно. За последние 1,5 месяца в московских частных клиниках после пластических операций погибли уже шесть пациенток. Но не все клиники после такой славы закрылись, есть и те, кто продолжает работать.