«Реанимация тут в клинике по соседству - ехать всего 5 минут...»: Как работают клиники красоты, где хирурги губят пациенток

СЕГОДНЯ 01:11 2018-06-06T02:10:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Мы уже писали о том, что за последние 1,5 месяца после пластических операций в частных клиниках Москвы умерли пять женщин. Сегодня жертв уже шесть: в понедельник после года, проведенного в коме, скончалась 29-летняя пациентка, решившаяся на подтяжку груди. И эти страшные цифры - не случайность, а скорее закономерный итог какого-то смертельного конвейера. Как отличить настоящих специалистов от недоучек, а качественные препараты - от дешевой и опасной подделки?

«ФИГУРКА БУДЕТ ЗАГЛЯДЕНЬЕ»

Одна из клиник, где в конце мая умерла пациентка, до сих пор продолжает работать. Правда, на прием записывают не по телефону (он отключен), а через соцсеть Инстаграм. На пороге несколько вопросов через домофон: «Как фамилия, на какое время назначена консультация» - и меня пускают внутрь. Улыбчивые барышни на ресепшене документы не просят - только надеть бахилы. Молодой хирург записывает в блокнот мой возраст, хронические болячки, уточняет про аллергию на медикаменты и командует: «Раздевайтесь».

По легенде, я хочу убрать лишний жир с живота и закачать его в ягодицы. Именно после такой операции скончалась 51-летняя пациентка.

- Уберем здесь и здесь, - ощупывая мои бока, объясняет хирург. - Шва не будет, только аккуратные проколы. Думаю, соберем не меньше литра жира. И по 500 мл закачаем в каждую ягодицу. Талия прорисуется, попа станет круглой - фигурка будет, как песочные часы. Сутки в стационаре, потом походите к нам на перевязки и месяц поносите компрессионное белье. Особо болеть не будет.

- Это безопасно? Слышала, в последнее время несколько человек умерли после пластики...

- Раньше, думаете, не умирали? - пожимает плечами красавец врач. - Несчастные случаи были всегда. Но у меня лично ни одного.

- А у клиники?

Доктор вздыхает и внимательно смотрит мне прямо в глаза:

- Если вы про тот случай недельной давности, это не моя клиентка. Делал другой врач, он сейчас не принимает. И операция у нее была сложнее, чем у вас. Большой объем - откачать жир с плеч, рук, бедер...

Фамилию своего коллеги хирург так и не озвучил, но пообещал, что оперировать меня будут врач и анастезиолог с незапятнанной репутацией.

- Я окончил ординатуру по хирургии, потом - по челюстно-лицевой хирургии. Оперировал в обычной больнице и только потом прошел курсы по пластике. Начинал с отцом, у нас это семейное дело. И уже пять лет в этой сфере без всяких нареканий, - заверил доктор.

ЛАБОРАТОРИИ НЕТ, ИЗ ДОКУМЕНТОВ - КСЕРОКОПИИ

Сделать фигурку-«песочные часы» (на профессиональном сленге «липолифтинг») обойдется в 250 тысяч рублей, можно в рассрочку. Перед операцией необходимо обследование: три анализа крови, электрокардиограмма, ультразвуковое исследование вен, справка на ВИЧ и гепатит, флюорография, заключение терапевта.

- Раньше клиенты все делали в разных местах, тратили уйму времени, - объясняют в регистратуре. - А теперь мы направляем в городскую больницу, где на все справки у вас уйдет максимум два часа. Там же в аптеке купите компрессионные чулки - около 10 тысяч рублей.

- Есть у вас тут реанимация? Ну на всякий случай.

- Нет, но реанимационное отделение есть рядом в той же больнице. Тут ехать всего пять минут, - улыбается девушка и тут же спохватывается: - Надеемся, не придется!

Спрашиваю про лекарства. «Закупаем только европейские», - авторитетно говорит администратор, но засыпается на вопросе, из каких именно стран. Незадача и с сертификатами на медикаменты: оригиналов нет - на проверке.

- Мы бы вам ксерокопии показали, но не знаем, какие именно препараты вам подберут, - оправдывается сотрудница. - Не переживайте, перед операцией оригиналы уже придут.

Из доступных документов - ксерокопия лицензии клиники. Мелким шрифтом, но все же прописано разрешение на медицинскую деятельность в стационаре. Это главный признак работы «по-белому». И все-таки недочеты есть - и очень серьезные.

- Приличные клиники проводят обследование только у себя, это дает врачам гарантию безопасности, - на условиях анонимности рассказывает пластический хирург. - Ведь любой человек - это ящик Пандоры, никто не знает, что у него внутри, к чему он предрасположен. Доходит до того, что одержимые красотой пациенты со слабым здоровьем приносят фальшивые справки. А что случись, врачу потом уголовное дело светит. Поэтому в клинике должна быть своя лаборатория. Здесь же перед операцией собирают консилиум: терапевт, хирург и анастезиолог. Конечно, все это стоит денег, и многие экономят. В итоге страдают все участники процесса.

Однако своя лаборатория - вовсе не добрая воля врачей, а требование закона. Ультразвук, рентген, биохимию должны делать в самой клинике. Обязательное условие - наличие отделения реанимации.

- Мы часто видим, что предприниматели игнорируют эти требования, - признают в Росздравнадзоре. - Во всех случаях составляем административные протоколы. За нарушение клинике положен штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Крайняя мера - приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/654128" frameborder="0"></iframe> Смерть после увеличения ягодиц.Пятая жертва пластики в московских клиниках за последние полтора месяца!

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Уколы красоты» продадут в интернете и с доставкой на дом

Препараты-подделки там стоят в четыре раза дешевле.

Если клиники контролируют хоть изредка (планово проверяющие приходят раз в три года, вне плана - по жалобе пациентов), то рынок услуг красоты на дому почти невозможно вывести из тени. Качают все подряд - от губ до груди. Без чеков и сертификатов. Оказывается, делать инъекции может любой: сайтов, где по бросовым ценам можно заказать все необходимое, полно.

- Диплом врача или справку о прохождении курсов у вас никто не спросит. Так делают только лицензированные поставщики, а сомнительным перекупщикам все равно, кому продавать иглы и филеры, - рассказывает дипломированный косметолог Ирина Дмитриева. - Покупать в интернете, конечно, дешевле, но претензии по качеству предъявлять будет некому.

Вместе с экспертом решаем проверить, как работает эта система. Вбиваем в поисковик название популярного препарата - филера, производитель которого обещает женщинам омоложение и сияние кожи. Первой выходит ссылка с многообещающей ценой.

- Препарат из Южной Кореи - этого не стоит бояться, сейчас они дают лучшее соотношение цена - качество, - комментирует Ирина. - Стоит 2500 рублей, хотя настоящий дешевле 3500 - 4000 я не видела. На сайте ни одного сертификата, зато доставка в любое место в течение суток.

По горячим следам делаем заказ - все контакты с продавцом через интернет-мессенджер вайбер. «Вы косметолог?» - спрашивает нас поставщик. «Конечно!» - отвечаем. Ксерокопии сертификатов обещают нам прислать с товаром, а вот чек не дают - только расходную накладную.

- Это говорит о черной кассе, - уверена наш эксперт. - А низкая цена - свидетельство истекающего срока годности либо подделки. Чем это опасно? В лучшем случае клиент просто выбросит деньги на ветер. В худшем - получим аллергию от сыпи до отека Квинке или бугристое лицо, как у жабки, на несколько месяцев.

Еще больше предложений - на сайте «Али Экспресс». Там популярный препарат, который в среднем стоит 4800 рублей за 10 ампул, мы нашли по 125 рублей за ампулу. Подделка? Однозначно!

- Оригинал поштучно не продается, - говорит косметолог. - Но даже если посчитать, одна ампула будет стоит 480 рублей, а на «Али» - 125. Чувствуете разницу? За это придется заплатить своим здоровьем, поэтому всем пациентам я советую спрашивать сертификаты на медикаменты. Они должны быть в наличии и на русском языке. Если нет - бегите подальше от такого мастера.

«Комсомолка» будет продолжать свое расследование. Следите за публикациями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пластические хирурги травят москвичек контрафактом из Китая

В стационар на северо-западе Москвы 51-летняя Галина Шуткова пришла с целым списком пожеланий. Убрать жир с живота и бедер, закачать его в ягодицы, провести коррекцию носогубных складок. Женщина тщательно ухаживала за лицом и фигурой и выглядела лет на 10 моложе. Все ради любимого мужа-американца (подробности)