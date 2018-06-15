Набиуллина прогнозирует незначительное влияние ЧМ-2018 на инфляцию в России

СЕГОДНЯ 16:20 2018-06-15T16:21:12+03:00

По словам главы Банка России, прирост ВВП во втором квартале от чемпионата может составить до 0,1-0,2 процентного пункта

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прогнозирует незначительное влияние чемпионата мира по футболу 2018 года на инфляцию в стране в целом.

"Влияние чемпионата мира будет незначимым. Только краткосрочно, в отдельных городах, по отдельным товарам и услугам, прежде всего потребляемым туристами", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Она отметила, что прирост ВВП РФ во втором квартале от чемпионата может составить до 0,1-0,2 процентного пункта.

"Проведение такого масштабного международного мероприятия дополнительно поддержит рост выпуска во II квартале, а по итогам года его вклад в прирост ВВП может составить до 0,1-0,2 процентного пункта", - заявила глава ЦБ.

Набиуллина надеется, что "чемпионат мира окажет только положительное влияние на ожидания и настроения и россиян, и гостей", передает ТАСС.

Напомним, впервые в истории чемпионат мира по футболу проходит в России. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и Ростов-на-Дону с 14 июня по 15 июля.