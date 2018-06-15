В России начинает действовать механизм внесудебной блокировки онлайн-магазинов алкоголя

СЕГОДНЯ 16:45 2018-06-15T16:45:50+03:00

Для этого Роскомнадзор организовал электронный канал связи с Росалкогольрегулированием

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В пятницу, 15 июня, в России начинает действовать механизм внесудебной блокировки сайтов, осуществляющих дистанционную продажу алкоголя. Для этого Роскомнадзор наладил электронный канал связи с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).

"Для оперативного получения Роскомнадзором из Росалкогольрегулирования решений о признании такого рода информации запрещенной организован электронный канал межведомственного взаимодействия - так же, как это реализовано с иными уполномоченными органами: ФНС, МВД России, Роспотребнадзором", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Вступило в силу постановление кабмина от 05.06.2018 № 651, вносящее изменения в подобный документ от 2012 года. Постановление определяет правила создания, формирования и ведения единого реестра запрещенных сайтов, для включения в который ранее требовались решения МВД, Роспотребнадзора и ФНС. Теперь же такими полномочиями наделили Росалкогольрегулирование, передает "Интерфакс".