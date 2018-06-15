Россельхознадзор уточнил какие животные попали под запрет на ввоз из Армении в Россию
В СМИ появилась информация, что теперь в Россию нельзя ввозить животных из Армении. При этом, ограничения касаются исключительно диких животных, а вот домашних провозить все же можно, но не больше двух голов за один раз. Об этом журналисты сообщали, ссылаясь на сайт Россельхознадзора.
Однако вскоре эта информация с сайта была удалена и появилась новая, в которой уточняется, что животных все же можно провозить - была допущена неточность. Ограничения коснулись только одного вида.
- Запрету подлежат только животные из отряда приматов. Предыдущее сообщение следует считать недействительным, - говорится на сайте ведомства.
Решение ограничить ввоз этих животных обосновано защитой территории России от ввоза особо опасных для человека заболеваний. При этом ограничения лишь временная мера.