2018-06-15T17:29:47+03:00
Общество

Россельхознадзор уточнил какие животные попали под запрет на ввоз из Армении в Россию

Под запрет попали не все животные, как сообщают многие СМИ
Мария ИГНАТЬЕВА
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Россельхознадзор уточнил какие животные попали под запрет на ввоз из Армении в РоссииРоссельхознадзор уточнил какие животные попали под запрет на ввоз из Армении в РоссииФото: Олег УКЛАДОВ
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В СМИ появилась информация, что теперь в Россию нельзя ввозить животных из Армении. При этом, ограничения касаются исключительно диких животных, а вот домашних провозить все же можно, но не больше двух голов за один раз. Об этом журналисты сообщали, ссылаясь на сайт Россельхознадзора.

Однако вскоре эта информация с сайта была удалена и появилась новая, в которой уточняется, что животных все же можно провозить - была допущена неточность. Ограничения коснулись только одного вида.

- Запрету подлежат только животные из отряда приматов. Предыдущее сообщение следует считать недействительным, - говорится на сайте ведомства.

Решение ограничить ввоз этих животных обосновано защитой территории России от ввоза особо опасных для человека заболеваний. При этом ограничения лишь временная мера.

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