Дворкович заявил о намерении баллотироваться на пост президента FIDE

СЕГОДНЯ 18:05 2018-06-15T18:05:42+03:00

Выборы главы Международной шахматной организации пройдут на конгрессе организации 3 октября в грузинском Батуми

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Руководитель оргкомитета «Россия-2018» и бывший вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович намерен принять участие в выборах на пост президента Международной шахматной ассоциации (FIDE). Об этом сам Дворкович заявил журналистам 15 июня.

«Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на пост главы FIDE после консультаций с руководством страны, Федерацией шахмат России и международным шахматным сообществом», - цитирует Дворковича ТАСС.

По словам руководителя оргкомитета «Россия-2018», на принятие решения баллотироваться на пост Международной шахматной организации его побудила текущая ситуация, сложившаяся в мировых шахматах.

«Считаю, что FIDE нуждается в реорганизации и развитии. Я достаточно хорошо знаком с ситуацией в шахматном мире и обладаю необходимыми компетенциями, чтобы принести пользу федерации и мировым шахматам», - подчеркнул Дворкович.

Выборы президента пройдут на конгрессе FIDE 3 октября 2018 года в Грузии. Конкуренцию Дворковичу составят бессменный с 1995 года глава организации россиянин Кирсан Илюмжинов, атакже многолетний вице-президент грек Георгиос Макропулос.