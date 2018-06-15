Дворкович заявил о намерении баллотироваться на пост президента FIDE
Руководитель оргкомитета «Россия-2018» и бывший вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович намерен принять участие в выборах на пост президента Международной шахматной ассоциации (FIDE). Об этом сам Дворкович заявил журналистам 15 июня.
«Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на пост главы FIDE после консультаций с руководством страны, Федерацией шахмат России и международным шахматным сообществом», - цитирует Дворковича ТАСС.
По словам руководителя оргкомитета «Россия-2018», на принятие решения баллотироваться на пост Международной шахматной организации его побудила текущая ситуация, сложившаяся в мировых шахматах.
«Считаю, что FIDE нуждается в реорганизации и развитии. Я достаточно хорошо знаком с ситуацией в шахматном мире и обладаю необходимыми компетенциями, чтобы принести пользу федерации и мировым шахматам», - подчеркнул Дворкович.
Выборы президента пройдут на конгрессе FIDE 3 октября 2018 года в Грузии. Конкуренцию Дворковичу составят бессменный с 1995 года глава организации россиянин Кирсан Илюмжинов, атакже многолетний вице-президент грек Георгиос Макропулос.