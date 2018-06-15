В Гибралтарском проливе спасли 307 мигрантов

СЕГОДНЯ 18:32 2018-06-15T18:32:16+03:00

Сообщается, что есть погибшие

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В 15:00 (16:00 по московскому времени) испанская служба спасения и безопасности на море обнаружила мигрантов, которые пытались пересечь Гибралтарский пролив.

По информации экстренной службы, было спасено 38 лодок, на которых находилось 307 живых людей и 4 погибших.

Ранее сообщалось только о 269 спасённых мигрантах и о 2 обнаруженных телах умерших.

На данный момент происходит активная работа по поиску и спасению мигрантов, которые переплывают на лодках пролив.

- В районе мобилизованы семь наших морских единиц и (вертолет — ред.) Helimer 202, - приводит слова службы спасения информационное агенство РИА Новости.

Напомним, что в последние годы Европа переживает самый острый и ощутимый со времён Второй мировой войны миграционный кризис. К примеру, в Австрии на данный момент проживает около 700 тысяч мигрантов - это практически десятая часть населения.