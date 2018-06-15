Матч Марокко - Иран: автогол Амбарата принес победу иранской команде 1:0

СЕГОДНЯ 19:58 2018-06-15T19:58:22+03:00

Сборная Ирана победила в своей первой игре на чемпионате мира по футболу 2018

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В Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове завершился матч 1 тура чемпионата мира по футболу между командами Марокко и Ирана. Встреча прошла в при переполненных трибунах и с очень шумными болельщиками с обеих сторон. Согласно официальным данным, первую игру ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге посетили 62 548 человек.

Поединок вот непосредственно на поле проходил в очень яркой манере. Было много ударов по воротам, атак. Но голов так и не произошло, зрители их не смогли увидеть. На последней добавленной минуте автогол в свои ворота забил Софьян Амбарат. Иран выиграл у Марокко 1:0.

Вторая игра в этой группе пройдет сегодня чуть позже - в Сочи встретятся сборные Португалии и Испании. Марокко во втором туре предстоит поединок против Португалии, а вот Ирану держать экзамен в поединке против испанцев.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Марокко - Иран.