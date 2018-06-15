2018-06-15T23:42:58+03:00
В мире

McDonald's в Великобритании заменит пластиковые соломинки бумажными

Компания решила поддержать план правительства по снижению использования пластика
Юлия ДИВЕЕВА
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McDonald's заменит пластиковые соломинки бумажнымиMcDonald's заменит пластиковые соломинки бумажнымиФото: REUTERS
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В Великобритании и Ирландии сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение о замене пластиковых соломинок бумажными с сентября. Также отказ от пластиковых соломинок в качестве эксперимента опробуют в нескольких заведениях сети во Франции, Норвегии и США.

Как поясняет телерадиовещательная корпорация ВВС, решение связано с планами правительства ограничить использование одноразовых пластиковых изделий, таких как соломинки и палочки для перемешивания коктейлей, а также ушные палочки, чтобы бороться с загрязнением окружающей среды.

«Амбициозные планы правительства вместе с сильной поддержкой потребителей помогли ускорить отказ от пластика, и я рад, что мы смогли сыграть в этом свою роль», - заявил глава филиала McDonald's в Великобритании и Ирландии Пол Помрой.

Британское правительство разработало план по отказу от пластика, рассчитаный на 25 лет. Сначала он должен пройти процедуру общественного одобрения, но многие компании уже сейчас решили снизить количество используемых пластиковых одноразовых изделий.

Как писал сайт kp.ru, 27 мая стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) планирует ввести штрафы для властей стран-членов ЕС за мусор, не подлежащий переработке. В Европе решили запретить некоторые одноразовые изделия из пластика. Речь идет об одноразовой посуде, трубочках для напитков, ватных палочках, пластиковых креплениях для воздушных шарови контейнерах для еды на вынос.

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