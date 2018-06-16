Путин призвал не допустить снижения зарплат при формировании региональных бюджетов

СЕГОДНЯ 11:27 2018-06-16T11:27:53+03:00

Президент подчеркнул, что социальные показатели, достигнутые в соответствии с майскими указами 2012 года, должны только повышаться

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При формировании бюджетов российских регионов необходимо не допустить снижения размера зарплат. Об заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Тот уровень, который достигнут, особенно по социальным показателям, уровень заработной платы в социальной сфере, имею в виду майские указы ещё 2012 года, не должен опускаться вниз при формировании бюджетов 2018-го и последующих годов. Наоборот, нужно делать всё для того, чтобы идти вверх», - подчеркнул глава российского государства.

Путин с сожалением отметил, что в ряде регионов уже наблюдаются с этим сложности. Президент призвал не допускать подобного и попросил Кадырова обратить на это особое внимание.

Напомним, в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным главе государства поступил звонок от школьного учителя из Якутии, который сообщил, что его заработная плата несколько выросла с начала года, но потом снова вернулась на прежний уровень.