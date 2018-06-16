2018-06-16T14:05:35+03:00
В мире

В Японии извергается вулкан Сакурадзима: высота столба пепла и дыма достигла 4,7 км

Местные власти объявили третий уровень опасности из пяти возможных [видео]
Денис СУХОВ
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В Японии извергается вулкан Сакурадзима: высота столба пепла и дыма достигла 4,7 кмВ Японии извергается вулкан Сакурадзима: высота столба пепла и дыма достигла 4,7 кмФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Японии извергается вулкан Сакурадзима, расположенный на южном острове Кюсю. В ночь на 16 июня он выбросил столб пепла и дыма, высота которого достигает 4,7 километров. Об этом сообщило местное метеорологическое управление.

Отмечается, что извержение «взрывного характера» началось около 7:20 (1:20 мск). В районе жерла на западной стороне вулкана происходит сход пирокластического потока. Кроме того, наблюдаются выбросы крупных камней на расстояние от 800 до 1000 метров. Специалисты продолжают внимательно наблюдать за ходом извержения.

В настоящее время в регионе действует третий уровень вулканической опасности из пяти возможных. В частности, он предполагает запрет на приближение к горе и восхождение по ней. Оставшиеся два уровня предусматривают «подготовку к эвакуации» и «срочную эвакуацию» соответственно.

В Японии извергается вулкан Сакурадзима: высота столба пепла и дыма достигла 4,7 км.Miscel nea Noticias sakurajima volcano eruption - Japan June 16, 2018

Вулкан Сакурадзима расположен на юго-западе Японии, его высота составляет чуть более 1,1 тысячи метров над уровнем моря. В последний раз вулкан проявлял активность в мае 2017 года.

В 50 км от вулкана находится АЭС «Сэндай». Один из ее энергоблоков был перезапущен в конце 2016 года, с 2017-го станция работает на полную мощность.

Местные власти установили третий уровень опасности из пяти возможных [видео]. 4,700 https://kagoshimalove.com/

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