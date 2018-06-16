СЕГОДНЯ 15:30 2018-06-16T15:30:23+03:00

Украинские силовики в Донбассе принудили к посадке двухместный гражданский самолет Фото: Facebook

Легкомоторным «Бекасом» управляли два гражданина Украины без соответствующих разрешительных документов

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Украинские силовики в зоне военной операции в Донбассе принудили легкий гражданский самолет к посадке. Пилотов воздушного судна задержали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

По данным центра, двухместный самолет Х-32 «Бекас» обнаружили около 6:30 мск в районе контролируемого украинскими силами населенного пункта Раздольное в Донецкой области. Бойцы нацгвардии сообщили об этом в пункт управления противовоздушной обороны.

«Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 «Бекас» вынудили к посадке. Управляли легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений Объединенных сил», - говорится в сообщении ООС.

Отмечается, что задержанных граждан и самолет передали Нацполиции Украины, в настоящее время решается вопрос о привлечении их к ответственности.