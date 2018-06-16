2018-06-16T15:53:07+03:00
В мире

В Пентагоне признали превосходство российского вертолета Ми-17 над американским UH-60 Black Hawk

Отмечается, что российские машины обладают рядом важных преимуществ при эксплуатации в условиях Афганистана
Денис СУХОВ
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Вертолеты Ми-17 ВВС Афганистана. Фото: USAFВертолеты Ми-17 ВВС Афганистана. Фото: USAF
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Американские вертолеты UH-60 Black Hawk, которые поставляются афганским вооруженным силам, по ряду важных характеристик уступают российским Ми-17, которые призваны заменить.

Об этом говорится в отчете генерального инспектора министерства обороны США Гленна Файна.

Отмечается, что переход с Ми-17 на UH-60 создает ряд сложностей, которые пока невозможно решить. В частности, российские машины обладают большей подъемной силой.

«UH-60» не способны перевозить некоторые большие грузы, с которыми справляется Ми-17. Приходится задействовать два Black Hawk для доставки такого объема грузов, который перевозит один Ми-17», - цитирует отчет портал The War Zone.

Также в документе говорится, что в отличие от российских вертолетов, Black Hawk не может летать на достаточно больших высотах, что исключает его использование в отдаленных горных районах Афганистана, куда летают Ми-17.

По мере замены вертолетного парка на UH-60 эти проблемы будут проявляться все более отчетливо, считает Файн.

По состоянию на декабрь 2017 года в составе афганских ВВС было 47 Ми-17, половина из которых не могла подняться в воздух из-за отсутствия запчастей и проблем с техобслуживанием. Также пилоты исламской республики имели в своем распоряжении 8 вертолетов UH-60, и согласно планам Пентагона, к концу 2019 года их число должно увеличиться до 52 машин.

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