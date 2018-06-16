Роскомнадзор заблокировал нелегальные спортивные трансляции

СЕГОДНЯ 17:09 2018-06-16T17:09:15+03:00

По требованию ведомства операторы связи также ограничивают доступ к страницам 99 сайтов, не прекратившим нелегальные трансляции

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В субботу, 16 июня, Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к нелегальным спортивным трансляциям. По данным ведомства, с начала мая 212 ресурсов прекратили такие трансляции спортивных мероприятий.

"На основании определений Мосгорсуда Роскомнадзор принял предварительные обеспечительные меры защиты прав на трансляции телеканалов "Матч ТВ", "Наш Футбол", "Матч! Планета", "НТВ ПЛЮС" "СПОРТ ПЛЮС", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", "Спорт 1", "Спорт 2" и "КХЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще на 16 сайтах ожидается прекращение нелегальных трансляций.

По информации Роскомнадзора, операторы связи ограничивают доступ к 99 ресурсам, не прекратившим нелегальные трансляции, передает ТАСС.

Российское законодательство предусматривает внесудебные меры по прекращению нарушений авторских прав. Решение о предварительном обеспечении защиты таких прав принимает Московский городской суд.