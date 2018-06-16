Индия отменяет льготные тарифы на импорт 30 товаров из США
Индия отменяет льготные тарифы на импорт 30 товаров из Соединенных Штатов в ответ на на решение Вашингтона о повышении пошлин на индийские сталь и алюминий .
"Индия хотела бы отметить, что сумма, полученная от отмены таможенных льгот (на американские товары), будет соответствовать той сумме, к которой привели меры, введенные Соединенными Штатами", - цитирует газета The Indian Express уведомление, направленное Индией во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Ожидается, что на 50% будут увеличены ввозные пошлины на мотоциклы с объемом двигателя более 800 куб. см, а также в разной степени вырастут пошлины на борную кислоту, некоторые металлические изделия, чечевицу и другие товары.
По данным телеканала NDTV, Нью-Дели рассчитывает получить от повышения пошли около 239 млн долларов, хотя рост американских пошлин обойдется в сумму около 241 млн долларов.