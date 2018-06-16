В ДНР заявили, что при обстреле Зайцево ВСУ испытали американскую систему наземной разведки

СЕГОДНЯ 17:51 2018-06-16T17:51:04+03:00

ВСУ при обстреле поселка Зайцево испытали американскую систему наземной разведки, заявили в ДНР Фото: REUTERS

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Глава пресс-службы вооруженных сил провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что при обстреле поселка Зайцево неподалеку от Горловки Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытали американской разведывательно-сигнализационный комплекс "Рембасс-2".

"Во время обстрела украинскими боевиками проводились испытания переданного представителями США комплекса разведывательно-сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2", который позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 м, вооружение и военную технику до 350 м", - сказал Безсонов, передает Донецкое агентство новостей.

Накануне и.о. главы Горловской горадминистрации Иван Приходько заявил, что в результате обстрела украинскими силовиками Зайцево пострадала местная жительница.

Разведывательно-сигнализационная аппаратура "Рембасс-2" позволяет обнаруживать скрытно передвигающиеся объекты. Система находится на вооружении американской армии с конца 90-х годов