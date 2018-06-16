Порошенко пригласил Макрона на Украину

СЕГОДНЯ 20:45 2018-06-16T20:45:19+03:00

Президент Франции поздравил своего украинского коллегу с принятием закона о высшем антикоррупционном суде

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В субботу, 16 июня, президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном и пригласил его в Киев.

Макрон поздравил Порошенко с прогрессом в проведении реформ, в частности - с принятием доумента о высшем антикоррупционном суде. Также лидеры двух стран рассотрели подготовку к саммитам Украина-ЕС и Украина-НАТО, которые состоятся в Брюсселе в июле. в Брюсселе.

Порошенко и Макрон также обсудили обстановку с безопасностью на востоке Украины в свете ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН. Оба президента приветствовали возобновление переговоров в "нормандской формате" на уровне министров иностранных дел.

Украинский лидер призвал Макрона усилить давление на Россию для освобождения осужденных на территории РФ режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и Владимира Балуха, сообщает пресс-служба президента Украины, передает РИА Новости.