2018-06-16T20:45:19+03:00
В мире

Порошенко пригласил Макрона на Украину

Президент Франции поздравил своего украинского коллегу с принятием закона о высшем антикоррупционном суде
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В субботу, 16 июня, президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном и пригласил его в Киев.

Макрон поздравил Порошенко с прогрессом в проведении реформ, в частности - с принятием доумента о высшем антикоррупционном суде. Также лидеры двух стран рассотрели подготовку к саммитам Украина-ЕС и Украина-НАТО, которые состоятся в Брюсселе в июле. в Брюсселе.

Порошенко и Макрон также обсудили обстановку с безопасностью на востоке Украины в свете ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН. Оба президента приветствовали возобновление переговоров в "нормандской формате" на уровне министров иностранных дел.

Украинский лидер призвал Макрона усилить давление на Россию для освобождения осужденных на территории РФ режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и Владимира Балуха, сообщает пресс-служба президента Украины, передает РИА Новости.

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