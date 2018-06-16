2018-06-16T21:16:41+03:00
В мире

Анджелина Джоли назвала ужасающими разрушения в бывшей «столице» ИГ*

Посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвала «не отворачиваться от жителей» иракского Мосула
Екатерина БОЛГОВА
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Посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли в иракском МосулеПосол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли в иракском МосулеФото: REUTERS
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Актриса и посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Анджелина Джоли посетила бывшую «столицу» террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) - иракский город Мосул.

Она назвала ужасающими разрушения в городе и отметила, что никогда не видела такого опустошения.

"Это наихудшее опустошение, которое я когда-либо видела за все время моей работы с УВКБ. Люди потеряли здесь все, их дома разрушены", - сказала Джоли.

По ее словам, в городе не хватает лекарств, многие жители не имеют доступа к питьевой воде, а их по-прежнему окружают руины с мертвыми телами.

"Условия, которые я увидела здесь, в Западном Мосуле, ужасающие. Все еще продолжается перемещение людей, лагеря заполнены, вся территория вокруг Западного Мосула уровнена с землей", - сказала актриса.

Она также обратилась с призывом "не забывать Мосул и не отворачиваться от его жителей", передает ТАСС.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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