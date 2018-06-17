Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Ципраса

СЕГОДНЯ 00:06 2018-06-17T00:06:12+03:00

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В субботу, 16 июня, парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству премьер-министра Алексиса Ципраса. Таким образом, главной оппозиционной партии страны «Новая демократия», недовольной соглашением о конституционном наименовании Республики Македония, не удалось отправить в отставку кабинет министров республики.

За вотум недоверия проголосовали только 127 депутатов, между тем для принятия решения был необходим 151 голос. При этом 153 политика высказались «против», передает агентство Reuters.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 12 июня премьер-министр Македонии Зоран Заев объявил гражданам о том, что Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании бывшей югославской республики. По его словам, в повсеместном употреблении с переводом на другие языки страна будет называться Республика Северная Македония.