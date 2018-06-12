Скопье и Афины договорились об официальном наименовании Македонии

СЕГОДНЯ 20:59 2018-06-12T20:59:55+03:00

Спор между странами по поводу названия бывшей югославской республики продолжается в течение 25 лет

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Во вторник, 12 июня, Скопье и Афины договорились по вопросу официального наименования Республики Македония. Об этом доложил глава правительства Греции Алексис Ципрас президенту страны Прокопису Павлопулосу.

"У меня хорошие новости. Некоторое время назад мы достигли соглашения с премьер-министром Бывшей югославской республики Македония по вопросу, который занимал наши умы в течение многих лет", - сказал Ципрас, передает агентство Reuters.

Напомним, в течение двадцати пяти лет продолжается спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей республики Югославии. Дело в том, что название страны совпадает с наименованием северной области Греции. Греческие власти хотят добиться изменения названия соседней страны и препятствуют ее вступлению в Европейский Союз и североатлантический альянс НАТО.