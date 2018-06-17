2018-06-17T00:24:23+03:00
В мире

Макрон призвал к выполнению договоренностей глав МИД «нормандской четверки»

В субботу президент Франции пообщался по телефону со своим украинским коллегой Петром Порошенко
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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В субботу, 16 июня, состоялся телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Петром Порошенко. Как заявили в Елисейском дворце, в ходе этой беседы глава Пятой республики призвал к безотлагательной реализации договоренностей, достигнутых на встрече министров иностранных дел «нормандской четверки» 11 июня.

«Президент Франции подчеркнул важность быстрого осуществления всеми сторонами срочных мер, согласованных министрами иностранных дел и направленных на укрепление режима прекращение огня и защиту гражданской инфраструктуры», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте французской администрации. Также там подчеркивается, что оба собеседника отметили необходимость продолжения работы в «нормандском формате».

Кроме того, Макрон и Порошенко обсудили развитие двусторонних отношений и реформы на Украине. В частности, глава Франции приветствовал принятие в незалежной закона, предусматривающего создание антикоррупционного суда.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча глав МИД «нормандской четверки» (России, Франции, Германии и Украины) проходила в Берлине 11 июня. Так, в ходе тех переговоров обсуждались конкретные шаги по нормализации обстановки в Донбассе и размещение миротворческой миссии ООН в этом регионе.

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