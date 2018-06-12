В Берлине завершилась встреча глав МИД «нормандской четверки»

СЕГОДНЯ 00:47 2018-06-12T00:47:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Берлине завершилась встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» (России, Германии, Франции и Украины). Стоит отметить, что переговоры продолжались более четырех часов.

Как заметил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на пресс-конференции по итогам встречи, он и его коллеги провели «подробный, открытый и конструктивный диалог». Также он подчеркнул, что сторонам «удалось достигнуть согласия по множеству вопросов», передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник вечером, 11 июня, на вилле Борзиг в Берлине стартовала встреча министров иностранных дел «нормандской четверки», в ходе которой планировалось обсудить обострение ситуации в Донбассе и перспективы размещения в регионе миротворческой миссии ООН.

Причем накануне встречи МИД РФ распространил заявление, в котором обвинил Киев в грубом нарушении перемирия на юго-востоке незалежной и в «извращении» логики минских соглашений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава МИД Украины назвал три условия для мира на Донбассе

Депутат Госдумы рассказал «КП», что Киев хочет вести в ДНР не миротворцев, а карателей для геноцида (подробности)