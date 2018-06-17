2018-06-17T04:36:43+03:00
Происшествия

Российский альпинист погиб при восхождении на гору Маттерхорн в Альпах

Речь идет о 65-летнем жителе Иркутской области
Дарья ИВАШКИНА
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Гора МаттерхорнГора МаттерхорнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В швейцарских Альпах при восхождении на гору Маттерхорн погиб российский альпинист. Как уточнили в генеральном консульстве РФ в Женеве, речь идет о 65-летнем жителе Иркутской области.

По словам представителя российской дипмисии, наш соотечественник погиб в пятницу, 15 июня. Мужчина, совершавший вместе с двумя своими товарищами восхождение на одну из самых труднодоступных альпийских вершин, сорвался вниз на высоте 3800 метров.

Также в генконсульстве отметили, что уже проинформировали всех о произошедшем. «Мы находимся в контакте со всеми, включая полицию, спасательные службы, соответствующие швейцарские органы... Всех поставили в известность: и Москву, и Иркутск», - цитирует представителя диппредставительства нашей страны ТАСС. При этом источник агентства подчеркнул, что российские дипломаты работают в соответствии с существующими в данных случаях правилами.

Кстати, напомним, это уже не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года российский и два чилийских альпиниста погибли в перуанских Андах.

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