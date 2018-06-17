2018-06-17T06:02:14+03:00
Наука

Спутник «Глонасс-М» выведен на расчетную орбиту

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь
Дарья ИВАШКИНА
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Командный пункт управления глобальной навигационной системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном центре имени ТитоваКомандный пункт управления глобальной навигационной системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном центре имени ТитоваФото: Евгения ГУСЕВА
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В ночь на воскресенье, 17 июня, разгонный блок «Фрегат» успешно вывел навигационный спутник «Глонасс-М» на расчетную орбиту. В Минобороны РФ заявили, что космический аппарат уже принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве нашей страны, к настоящему времени с «Глонасс-М» установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. При этом бортовые системы спутника функционируют нормально, передает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на воскресенье, 17 июня, ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк, который находится в Архангельской области. Запуск состоялся в 00:46 мск. А уже в 00:56 мск спутник и разгонный блок «Фрегат» отделились от третьей ступени ракеты-носителя и вышли на низкую околоземную орбиту.

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