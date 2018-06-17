Ким Кардашьян допустила, что в будущем будет баллотироваться на президентский пост

СЕГОДНЯ 11:26 2018-06-17T11:26:43+03:00

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Модель и телезвезда Ким Кардашьян не исключила, что в будущем будет баллотироваться на пост президента США, но едва ли это произойдет в ближайшее время.

«Никогда не говори никогда. Но это не значит, что я уже собираюсь выдвигаться», - отметила Кардашьян на соответствующий вопрос в эфире CNN.

Задуматься о политической карьере Кардашьян заставил успех ее правозащитной деятельности — в мае этого года теледива встретилась в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Тогда Кардашьян обсудила с американским лидером тюремную реформу и процесс вынесения приговоров. По итогам встречи ей удалось добиться помилования отбывавшей пожизненное заключение экс-фотомодели Элис Мэри Джонсон.

«Это изменило мою жизнь. Я поняла, что, если могу использовать свои силы, чтобы сделать что-то для одного человека, это приведет к разговорам, и многие захотят сделать то же», - заключила Кардашьян.

Напомним, в начале июня Дональд Трамп смягчил приговор 63-летней Элис Мэри Джонсон, которая была осуждена за хранение наркотиков и провела в тюрьме более 20 лет. Вскоре после этого Джонсон, у которой уже появились правнуки, вышла на свободу.

Кардашьян активно добивалась амнистии для Джонсон с октября 2017 года, когда узнала о ее судьбе из Твиттер.