2018-06-17T19:48:12+03:00
Экономика

Украина в 2018 году нарастила импорт товаров из РФ на 31%

За январь-апрель в республику ввезли из России товаров на 256,3 миллиона долларов
Юлия ДИВЕЕВА
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Украина увеличила импорт товаров из России за первый квартал 2018 годаУкраина увеличила импорт товаров из России за первый квартал 2018 годаФото: REUTERS
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На Украине в 2018 году на 31% вырос импорт российских товаров в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержаться в отчете Государственной службы статистики Украины.

Общая сумма товаров, ввезенных из России, за январь-апрель этого года достигла 256,3 миллиона долларов, говорится в документе на сайте ведомтсва.

При этом Госстат отмечает, что экспорт украинских товаров на территорию РФ снизился по сравнению с прошлым годом на 6,4 процента — до 1 миллиарда 187 миллионов долларов. В результате отрицательное сальдо торговли с Москвой составило 1 миллиард 377 миллиона долларов. Это в два раза ниже показателья прошлого года.

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