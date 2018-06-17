СМИ: Разведка Германии шпионила за МАГАТЭ, ООН и ОБСЕ в Австрии

СЕГОДНЯ 22:17 2018-06-17T22:17:27+03:00

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Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) массово шпионила на территории Австрии за Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организайией Объединенных Наций (ООН) через коммуникационные сети: телефоны, факсы, интернет-соединения.

Также немецкая разведка следила за посольствами и консульствами других стран в Вене, австрийскими правительственными учреждениями, НПО, отделениями полиции и даже за отдельными людьми.

Как сообщил австрийский журнал Profil, сбор данных ФРГ начала с 1999 года и он продолжался до 2006 года. В списке объектов наблюдения БНД значится около двух тысяч различных организаций и предприятий, в том числе ведомство федерального канцлера Австрии, министерства экономики, внутренних дел, обороны и МИД. Интересовалась разведка германии и техническими вузами Австрии, мечетями, мусульманскими общинами.

По данным издания, БНД прослушивала и данные в электронном виде на австрийские оборонные предприятия, банки, металлургические концерны. Причем особо было выделено прослушивание телефонов внешнеполитической редакции Австрийского агентства печати.

НАпомним. в феврале прошлого года сайт kp.ru писал, что БНД следила за 50 телефонами и электронными адресами международных редакций с 1999 года. Германская разведка наблюдала за журналистами из BBC, представительством газеты New York Times и за информагентством Reuters в Афганистане. Данные о работе репортеров международных редакций БНД собирала в Пакистане, Нигерии и Великобритании .