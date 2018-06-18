2018-06-18T02:43:38+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Гол мексиканцев в ворота сборной Германии привел к землетрясению в Мехико

Подземный толчок стал следствием массовых прыжков болельщиков
Дарья ИВАШКИНА
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Мексиканцы безумно радовались голу, принесшему первую победу их национальной сборной на ЧМ-2018Мексиканцы безумно радовались голу, принесшему первую победу их национальной сборной на ЧМ-2018Фото: REUTERS
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В минувшее воскресенье, 17 июня, во время матча между сборными Мексики и Германии на чемпионате мира по футболу в Мехико зафиксировали землетрясение. Причем как раз в тот момент, когда мексиканский футболист Ирвинг Лосано забил гол в ворота Мануэля Нойера.

Как выяснилось, землетрясение имело искусственную природу: по данным сети сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (SIMMSA), «слабый подземный толчок» стал следствием бурного празднования жителями столицы Мексики гола своей национальной сборной.

«Возможно, (землетрясение произошло) из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале. Как минимум два датчика в городе отметили его в 11 часов 32 минуты», - говорится в официальном Twitter SIMMSA.

Стоит отметить, что эту информацию уже подтвердили и сейсмологи из Чили: их оборудование также зафиксировало искусственное землетрясение в момент гола Ирвинга Лосано.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье на московском стадионе «Лужники» встречались сборные Германии и Мексики: эта игра стала первой в группе F ЧМ-2018. Причем действующие чемпионы мира сенсационно проиграли мексиканцам со счетом 1:0.

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