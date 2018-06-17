Германия - Мексика 17 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата мира по футболу 2018

СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-16T18:30:48+03:00

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Сборные Германии и Мексики сыграют между собой в первой игре чемпионата мира по футболу в "Лужниках". Их встреча в Москве станет одной из первых в группе F ЧМ-2018. "КП" рассказывает о ключевых моментах матча Германия - Мексика.

Статистика личных встреч Германия - Мексика 17 июня 2018

Команды Германии и Мексики играли между собой 5 раз. 2 раза была ничья - в товарищеских играх в начале 90-х годов. Но потом пошли три поражения подряд. В 1998 году Мексика вылетела с ЧМ, уступив в 1/8 финала со счетом 1:2. Потом - поражение в 2005 году в матче за 3-е место на Кубке Конфедераций 3:4 в дополнительное время. И год назад в Сочи немцы разгромили Мексику со счетом 4:1.

Прогнозы на матч Германия - Мексика 17 июня 2018

Сборная Германии - фаворит поединка против мексиканцев.

Трансляция матча Германия - Мексика 17 июня 2018

Трансляция матча Германия - Мексика 17 июня 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 18:00 по московскому времени.