2018-06-16T18:30:48+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Германия - Мексика 17 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата мира по футболу 2018

Футбол, матч Германия - Мексика 17 июня 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 17 июня 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура чемпионата мира по футболу 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная Германии откроет чемпионат мира 2018 матчем против команды Мексики.Сборная Германии откроет чемпионат мира 2018 матчем против команды Мексики.Фото: REUTERS
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Сборные Германии и Мексики сыграют между собой в первой игре чемпионата мира по футболу в "Лужниках". Их встреча в Москве станет одной из первых в группе F ЧМ-2018. "КП" рассказывает о ключевых моментах матча Германия - Мексика.

Статистика личных встреч Германия - Мексика 17 июня 2018

Команды Германии и Мексики играли между собой 5 раз. 2 раза была ничья - в товарищеских играх в начале 90-х годов. Но потом пошли три поражения подряд. В 1998 году Мексика вылетела с ЧМ, уступив в 1/8 финала со счетом 1:2. Потом - поражение в 2005 году в матче за 3-е место на Кубке Конфедераций 3:4 в дополнительное время. И год назад в Сочи немцы разгромили Мексику со счетом 4:1.

Прогнозы на матч Германия - Мексика 17 июня 2018

Сборная Германии - фаворит поединка против мексиканцев.

Трансляция матча Германия - Мексика 17 июня 2018

Трансляция матча Германия - Мексика 17 июня 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 18:00 по московскому времени.

Германия - Мексика 17 июня 2018.

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