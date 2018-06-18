ВОЗ признала зависимость от видеоигр заболеванием
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла зависимость от видеоигр в 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ-11). Стоит отметить, что работа над каталогом болезней продолжалась 10 лет, при этом в общей сложности в него были включены более 55 тысяч заболеваний, травм и расстройств. Как ожидается, документ начнет действовать не ранее 2022 года.
Как отмечается в МКБ-11, опубликованном на сайте ВОЗ, игровое расстройство - это модель поведения, отличающаяся тем, что игре отдается предпочтение перед другими интересами и повседневными занятиями. Такое расстройство может быть диагностировано в том случае, если у человека из-за видеоигр более года наблюдаются проблемы в личной, семейной, социальной и иных областях.
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