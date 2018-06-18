2018-06-18T23:23:15+03:00
Здоровье

ВОЗ признала зависимость от видеоигр заболеванием

Игровое расстройство включили в 11-е издание Международной классификации болезней
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
ВОЗ признала зависимость от видеоигр заболеваниемВОЗ признала зависимость от видеоигр заболеваниемФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла зависимость от видеоигр в 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ-11). Стоит отметить, что работа над каталогом болезней продолжалась 10 лет, при этом в общей сложности в него были включены более 55 тысяч заболеваний, травм и расстройств. Как ожидается, документ начнет действовать не ранее 2022 года.

Как отмечается в МКБ-11, опубликованном на сайте ВОЗ, игровое расстройство - это модель поведения, отличающаяся тем, что игре отдается предпочтение перед другими интересами и повседневными занятиями. Такое расстройство может быть диагностировано в том случае, если у человека из-за видеоигр более года наблюдаются проблемы в личной, семейной, социальной и иных областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВОЗ признала игроманию психическим расстройством

Разбираемся с врачом-психотерапевтом, как узнать опасные признаки игромании (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Шутка со львом едва не лишила туриста руки
Гутерриш призвал не разделять детей и родителей при борьбе с нелегальной миграцией
В шведском Мальме произошла стрельба
Новое правительство Испании может перенести останки Франко из Долины павших близ Мадрида
Медведев подписал распоряжение о направлении на развитие Дальнего Востока 54 млрд рублей
За прошедшую неделю рост цен на бензин в России замедлился в 12 раз
Путин выразил соболезнования вдове дирижера Геннадия Рождественского
Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование военно-космических сил
В Индонезии после крушения парома пропали десятки человек
Россия и Украина договорились о взаимных посещениях осужденных
Порошенко поприветствовал продление санкций ЕС против Крыма и Севастополя
Центробанк заявил о снижении прибыли российских банков
Лавров и Помпео рассмотрели график политических контактов на ближайшее время