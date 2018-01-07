ВОЗ признала игроманию психическим расстройством

7 Янв. 2018 2018-01-07T13:50:01+03:00

Очень часто таким образом люди убегают от реальности и тут, несомненно, нужна помощь психотерапевтов, чтобы разобраться, почему человеку в игре интереснее, чем в жизни Фото: Евгения ГУСЕВА

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения намерены официально признать игроманию, чрезмерное увлечение компьютерными и видеоиграми, психическим расстройством. Как поясняют эксперты, чтобы поставить официальный диагноз "игромания", у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

- Это пример поведения, когда нарушается контроль над игровыми процессами, - поясняет пресс-секретарь ВОЗ Тарик Язаревич. - Игровой процесс начинает превалировать над другими интересами и повседневной деятельностью. Масштабы игромании все растут, несмотря на возникающие негативные последствия. Именно поэтому игровое расстройство внесено в проект пересмотренной 11- версии Международной классификации болезней (МКБ), которая будет принята летом 2018 года.

Это позволит всем странам мира полнее изучить подобные расстройства, скорректировать методы лечения. Пока же психотерапевты расходятся во мнениях, как именно лечить это расстройство, ведь у каждого оно индивидуально. Их мы обсудили с врачом-психотерапевтом Дмитрием Клевцовым.

Где грань между расстройством и отдыхом?

- Как понять тонкую грань между уже начинающимся расстройством, зависимостью от игры, и моментом отдыха, расслабления? Ведь зачастую люди грают, чтобы просто переключиться с работы или испытать положительные эмоции после перенесенного стресса.

- Вопрос довольно сложный, пока нет четкого определения игромании, - говорит Дмитрий Клевцов. - На что обязательно нужно обратить внимание родным и близким человека: если игры занимают все больше времени, человек думает не о работе, не о будущем, не строит планов, а бросается в игру сразу же, как появляется дома. Важный момент - если человек становится агрессивным, раздражительным, впадает в депрессию, когда у него нет доступа к играм. Вот это уже весьма серьезно. Очень часто таким образом люди убегают от реальности и тут, несомненно, нужна помощь психотерапевтов, чтобы разобраться, почему человеку в игре интереснее, чем в жизни.

- Это как раз вполне понятно: в жизни человек может быть невзрачным, замкнутым, очень стеснительным человеком, забитым и закомплексованным. А в игре он герой, рыцарь, обвешанный крутыми доспехами, с массой достижений, которых ему никогда не достичь в жизни. Как же можно вытащить его из той реальности, где он круче, чем в жизни?

- Только увлечь его реальным целями, поставить такие задачи, которые ему было бы интересно решать в жизни. Да, это не просто. Думаю, как и в лечении алкоголизма, игромании будет нужна групповая психотерапия. Конечно, игромания кажется более безобидной, чем тот же алкоголизм, но на самом деле, это новая реальность, с которой нам придется жить, решать те задачи, что ставит перед нами жизнь. И большой плюс, что ее официально признают психическим расстройством, значит, появится много исследований, работ, которые облегчат борьбу с этим расстройством. Пока же в данный момент, я уверен, что банальные запреты, мол, "не играй" - точно не помогут. Искать проблемы увлечения видеоиграми нужно в семье, решать проблемы с родителями, если это ребенок. Искать новые увлечения, если это взрослый человек. Ведь портрет игромана, в принципе довольно ясен: часто это человек с заниженной самооценкой, но при этом с задатками нарцисса, то есть ему нравится быть круче и лучше кого-то, пусть и в виртуале. И нужно каким-то образом вытаскивать его в реал. Научить правильно расставлять приоритеты. Если с ребенком можно договориться, что игры будут только после того, как сделает уроки, то со взрослым придется работать уже профессионалам. Особенно, если игромания тесно переплетается с алкогольной зависимостью. Еще одна проблема, о которой известно уже несколько лет - человек, страдающий игроманией, не просто выпадает из социальной жизни, но может задержаться в развитии, ведь у него просто нет времени на то, чтобы развивать какие-то другие умения и навыки, заниматься хобби. Зачастую такие люди обладают повышенной тревожностью, склонны к депрессии. У многих наблюдается социальная фобия (боязнь выполнения общественных работа, поручений). И проблема заключается еще и в том, что если алкоголика можно напугать, например, вшить "торпеду", из-за которой он может умереть, если выпьет рюмку, то с играми сложнее. Планшеты, телефоны, компьютеры теперь неотъемлемая часть нашей жизни. И человек всегда найдет другую игру, если силой отнять у него планшет или запретить компьютер. Так что выход только один - искать другую цель в жизни. И в этом большая работа как профессионалов, так и семьи.