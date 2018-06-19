2018-06-19T09:25:28+03:00
В мире

Сейсмологи фиксируют повторные подземные толчки после мощного землетрясения в Японии

В префектуре Осака произошло 26 повторных афтершоковых толчков
Денис СУХОВ
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Сейсмологи фиксируют повторные подземные толчки после мощного землетрясения в ЯпонииСейсмологи фиксируют повторные подземные толчки после мощного землетрясения в ЯпонииФото: REUTERS
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Спустя сутки после мощного землетрясения в японской префектуре Осака зафиксировали еще 26 повторных афтершоковых толчков. Об этом сообщили в главном метеорологическом управлении страны.

Отмечается, что четыре из них оцениваются в четыре балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.

Специалисты предупреждают, что опасность повторынх мощных толчков будет сохраняться в Осаке еще в течение недели. Особенно велика их вероятность в первые два-три дня после землетрясения.

Как сообщал сайт «КП», утром в понедельник в северной части префектуры произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1, его эпицентр находился на глубине около 13 км. По данным местных властей, жертвами стихии стали три человека, еще около 360 пострадали.

Землетрясения вызвало транспортный коллапс в регионе: было полностью приостановлено движение поездов, приме самолетов в местном аэропорту, часть автомагистралей получили сильные повреждения. Некоторые районы остались без света.

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