В результате землетрясения в Японии пострадали 200 человек

СЕГОДНЯ 11:16 2018-06-18T11:16:45+03:00

Сильные подземные толчки ощущались в Осаке и других городах на западе Японии Фото: REUTERS

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Число пострадавших во время землетрясения в Японии выросло до 200 человек. Кроме того во время стихии еще трое местных жителей погибли.

Одной из жертв стала маленькая девочка, которая в момент происшествия находилась около школьного бассейна. Из-за начавшихся мощных толчков на нее обрушилась стена.

Напомним, мощное землетрясение произошла утром в понедельник, 18 июня, в японской префектуре Осако. Сейсмологи оценивают его активность в 6,1 по шкале Рихтера. Эпицентр находился на севере Оаски и залегал на глубине 13 километров, передает сайт телеканала «Звезда».

Из-за стихии в регионе почти полностью было приостановлено движение поездов, а аэропорт Кансай прекратил прием самолетов. Кроме того во время землетрясения в префектурах Осако и Хего были повреждены линии электропередач, из-за чего без света остались по меньшей мере 170 тысяч местных жителей. В городе временно перестало ходить метро, а часть автомобильных трасс была разрушена. В некоторых района вспыхнули локальные пожары. В настоящее время спасатели стараются ликвидировать последствия происшествия, пишет сайт argumenti.ru.