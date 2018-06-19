2018-06-19T10:58:21+03:00
Политика

В России появятся подразделения морской полиции

Бойцы новой структуры будут обеспечивать порядкок на российских судах в иностранных водах
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В России появится морская полицияВ России появится морская полицияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уже до конца нынешнего года в России на кораблях и судах Военно-морского флота (ВМФ) заступят на боевое дежурство подразделения военной полиции, которые будут наделены рядом полномочий по охране порядка.

Как рассказали в Главном командовании ВМФ России, идея создать подобные расчеты зрела уже давно. Для создания подразделений Минобороны РФ проанализировало опыт аналогичных формирований более 40 развитых стран и наладили взаимодействие с армейскими, флотскими и правоохранительными структурами.

Как сообщает газета «Известия», сотрудники нового структурного подразделения будут следить за отсутствием на борту посторонних во время стоянки в порту, а также поддерживать правопорядок в дальних походах. В Минобороны уверены - это поможет избежать провокаций при нахождении российских судов в заграничных водах. Ранее часть задач, которые им будут поручены, выполняли бойцы морской пехоты.

Уточняется, что первые сотрудники морской полиции начали нести службу на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» на Северном флоте. Полностью же новая провоохранительная структура начнет работать уже со следующего года.

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