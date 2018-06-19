СЕГОДНЯ 12:02 2018-06-19T12:02:20+03:00

Госдума одобрила увеличение пошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Документ также предусматривает повышение тарифа на получение документа гражданами до 14 лет

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Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении госпошлины за выдачу заграничного паспорта с 3,5 до 5 тысяч рублей. Речь идет о документе, который содержит электронный носитель информации.

Кроме того, вырастет тариф за получение загранпаспорта гражданами до 14 лет: вместо 1,5 тысяч рублей за эту услугу будет взиматься 2,5 тысячи, если речь идет о документе с электронным носителем информации.

Также норма устанавливает новые тарифы на получение свидетельства о регистрации ТС и водительских удостоверений, изготовленных из пластиковых материалов нового поколения. Получение таких документов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, будет стоить 1,5 и 3 тысячи рублей соответственно.

«Расходы федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов, содержащих микрочип (нового поколения), вырастут в среднем на 1 тыс. рублей. Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей», - говорится в пояснительной записке к документу.