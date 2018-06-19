2018-06-19T13:08:40+03:00
Экономика

Госдума одобрила во втором чтении поправки в федеральный бюджет на 2018 год

Ожидается, что в текущем году дефицит бюджета сменится профицитом, который составит 481,8 млрд рублей
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Госдума одобрила во втором чтении поправки в федеральный бюджет на 2018 годГосдума одобрила во втором чтении поправки в федеральный бюджет на 2018 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Государственная Дума приняла поправки к законопроекту о федеральном бюджете в 2018 году и плановый период 2019-2020 годов.

По данным агентства ТАСС, документ удет рассмотрен в третьем, окончательно чтении 21 июня.

Инициированные правительством поправки были приняты в первом чтении 7 июня. В них предусматривается рост доходов бюджета в 2018 году на 1,82 трлн рублей, в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов на 1,76 трлн рублей. Относительно ВВП доходы вырастут до 17,4% ВВП.

Согласно предложениям правительства, дополнительные средства направят на субсидирование сельского хозяйства, промышленности, а также на развитие инфраструктуры регионов.

Ожидается, что расходы бюджета в 2018 году увеличатся на 61,9 млрд рублей — до 16,6 трлн рублей или 16,9% ВВП. При этом дефицит бюджета сменится профицитом, который оценивается в 481,8 млрд рублей или около 0,5% ВВП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24