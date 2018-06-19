2018-06-19T15:41:46+03:00
Происшествия

Из-за сильного ветра власти Москвы просят преостановить работу летних веранд

Ограничения будут действовать 19 июня
Александра БУРОВА
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Ресторанам рекомендовали приостановить работу веранд из-за ветра в МосквеРесторанам рекомендовали приостановить работу веранд из-за ветра в МосквеФото: Алиса ТИТКО
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Из-за объявленного «жёлтого» уровня погодной опасности столичные власти настоятельно рекомендуют всем владельцам кафе и ресторанов приостановить на время работу летних веранд на открытом воздухе. Это связанно с ожидающимся штормовым ветром и дождём. Об этом 19 июня сообщили в департаменте торговли и услуг Москвы.

- От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи предупреждением Гидрометцентра России о том, что в столице 19 июня ожидается сильный ветер, дождь, а некоторых районах возможна гроза, просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд. Также необходимо укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты, — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

МЧС рекомендует автомобилистам по возможности отказаться от автотранспорта, а жителям по максимуму сократить своё пребывание на улице.

Напомним, что «жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и ЦФО из-за порывов ветра до 17 метров в секунду.

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