2018-06-19T16:23:57+03:00
Политика

Суд Херсона разрешил капитану российского судна «Норд» выехать в Крым

Между тем украинские прокуроры требовали продлить срок действия обязательств, возложенных на Владимира Горбенко
Дарья ИВАШКИНА
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Капитан российского судна «Норд» Владимир ГорбенкоКапитан российского судна «Норд» Владимир ГорбенкоФото: кадр с видео
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Во вторник, 19 июня, суд украинского Херсона разрешил задержанному ранее в незалежной капитану российского судна «Норд» Владимиру Горбенко выехать в Крым.

Таким образом, суд отклонил ходатайство прокуроров о «продлении срока действия обязательств», возложенных на гражданина РФ. Речь идет о таких обязательствах, как являться по первому требованию в органы следствия и не посещать Крымский полуостров.

При этом в суде пояснили, что решение в пользу Горбенко было вынесено в связи с тем, что, согласно законам незалежной, сторона обвинения должна подавать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении обязательств. Причем вынесенный вердикт, опубликованный в украинским реестре судебных решений, обжалованию не подлежит.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле суд Херсона арестовал капитана российского сейнера «Норд» на два месяца. Дело в том, что в незалежной Владимира Горбенко обвиняют в «незаконном пересечении госграницы» и «незаконной ловле рыбы».

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